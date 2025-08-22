Bayern vstúpil do Bundesligy ako víchor. Pri demolácii Lipska sa zaskvel aj Kane

Útočník Bayernu Mníchov Harry Kane (v strede) sa teší z gólu so svojimi spoluhráčmi.
Útočník Bayernu Mníchov Harry Kane (v strede) sa teší z gólu so svojimi spoluhráčmi. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|22. aug 2025 o 22:30
Známy kankán hral v Mníchove až šesťkrát.

Bundesliga - 1. kolo

Bayern Mníchov - Lipsko 6:0 (3:0)

Góly: 64., 74. a 78. Kane, 27. a 42. Olise, 32. Diaz

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali otvárací zápas nového ročníka nemeckej Bundesligy. Úradujúci majstri v piatok rozdrvili RB Lipsko 6:0.

Najlepší kanonier minulej sezóny Harry Kane zaznamenal čistý hetrik.

Skóre otvoril v 27. minúte stredopoliar Michael Olise a jeho presný zásah sa ukázal ako víťazný. Lopta k nemu prešla v šestnástke a brankárovi Pétrovi Gulácsimu nedal šancu strelou k vzdialenejšej žrdi.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Bayern Mníchov - RB Lipsko

Francúz pridal ešte jeden gól a do prestávky sa presadil aj nový útočník Bavorov Luis Diaz - najdrahší hráč, ktorý prišiel toto leto do najvyššej nemeckej súťaže.

Známy kankán si ako gólovú znelku vychutnávali fanúšikovia aj po zmene strán.

Kaneova „kanonáda“ sa začala v 64. minúte, pričom čistý hetrik dokonal v priebehu 14 minút a o ďalších osem ho vystriedal 18-ročný Jonah Kusi-Asare.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 22:30
