Bayern vstúpil do Bundesligy ako víchor. Pri demolácii Lipska sa zaskvel aj Kane

Bundesliga - 1. kolo
Bayern Mníchov - Lipsko 6:0 (3:0)
Góly: 64., 74. a 78. Kane, 27. a 42. Olise, 32. Diaz
MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali otvárací zápas nového ročníka nemeckej Bundesligy. Úradujúci majstri v piatok rozdrvili RB Lipsko 6:0.
Najlepší kanonier minulej sezóny Harry Kane zaznamenal čistý hetrik.
Skóre otvoril v 27. minúte stredopoliar Michael Olise a jeho presný zásah sa ukázal ako víťazný. Lopta k nemu prešla v šestnástke a brankárovi Pétrovi Gulácsimu nedal šancu strelou k vzdialenejšej žrdi.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Bayern Mníchov - RB Lipsko
Francúz pridal ešte jeden gól a do prestávky sa presadil aj nový útočník Bavorov Luis Diaz - najdrahší hráč, ktorý prišiel toto leto do najvyššej nemeckej súťaže.
Známy kankán si ako gólovú znelku vychutnávali fanúšikovia aj po zmene strán.
Kaneova „kanonáda“ sa začala v 64. minúte, pričom čistý hetrik dokonal v priebehu 14 minút a o ďalších osem ho vystriedal 18-ročný Jonah Kusi-Asare.