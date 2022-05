Prehrali a odišli na Ibizu. Hráči Bayernu dostali kritiku

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali terčom kritiky za dvojdňový výlet na Ibizu. Väčšina hráčov z kádra nemeckého majstra odletela na španielsky ostrov hneď po sobotnej prehre 1:3 na pôde 1. FSV Mainz.

Zverencov Juliana Nagelsmanna kritizoval napríklad Felix Magath, ktorý s bavorským klubom získal dva ligové tituly (2005, 2006).

"Ja by som to nedovolil. Nerozumiem, ako si môže tím povedať, že nehrá naplno do konca sezóny," uviedol pre agentúru AFP kormidelník, ktorého Hertha Berlín v kádri so Slovákom Petrom Pekaríkom bojuje o udržanie sa v najvyššej nemeckej súťaži.