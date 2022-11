Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. V poslednom kole skupinovej fázy na seba narazia Bayern Mníchov a Inter Miláno.



Bayern Mníchov

Nemecký veľkoklub to má rozbehnuté na ďalšiu bezchybnú jazdu v skupine Ligy majstrov. Bavori totiž v piatich zápasoch inkasovali len dva góly a vyrovnanejší výsledok s nimi nezahral prakticky nikto. Zverenci Juliana Nagelsmanna si počas víkendu poradili s Mainzom pohodlne 6:2 a o sériu 6 výhier určite nebudú chcieť prísť ani dnes s Interom.



Inter Miláno

Taliansky tím má v skupine C zaistené druhé miesto a počas jarnej fáze Ligy majstrov ho už stopercentne uvidíme. Inter má momentálne tiež vynikajúcu fazónu, keď vyhrali už 4 zápasy v rade a ich posledná prehra sa datuje na začiatok októbra s AS Rím. Milánčania naposledy zdolali svojho dnešného súpera v Lige majstrov ešte v roku 2011 a uvidíme, či pri rozhodnutom poradí v skupine dnes dokážu prekvapiť.