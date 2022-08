Bayern prvýkrát nebodoval naplno. Sommer čaroval, vytvoril ligový rekord

Krátko pred polčasom sa do vedenia dostali hostia. Na polovici ihriska trestuhodne "zluftoval" vysokú loptu Dayot Upamecano a Marcus Thuram zakončil úspešne v 43. minúte svoje dlhé sólo. Bol to už jeho šiesty gól v tejto sezóne vo všetkých súťažiach.

Jeho prvý gól zrušil VAR a pred druhým bol takisto v ofsajde. Mane, ktorý prišiel do Bavorska v lete z FC Liverpool, strelil v úvodných štyroch kolách tri góly, ďalšie štyri mu neuznal VAR.

Zverenci Juliana Nagelsmanna aj po odchode Roberta Lewandowského začali sezónu tromi víťazstvami a v predchádzajúcom dueli zdolali Bochum 7:0. Teraz prvýkrát nebodovali naplno. "Mali sme 35 streleckých pokusov, z toho 20 na bránku.

To nie sú zlé čísla," povedal Nagelsmann pre agentúru DPA. "Hnevá ma to, pretože sme hrali dobre. Jediné čo môžem hráčom vyčítať je nepremieňanie šancí. Napriek výsledku si myslím, že to bol náš najlepší výkon v sezóne," dodal tréner Bayernu.

Mníchovčania nezdolali Gladbach v piatich dueloch za sebou vo všetkých súťažiach, naposledy vyhrali s týmto súperom 8. mája 2021.

Sommer, skandovali fanúšikovia

Tridsaťtriročný Sommer bol jednoznačným mužom zápasu. Kapitán hostí privádzal domácich hráčov do zúfalstva zákrokmi rukami, či nohami. Veľké šance spálili Mane, Sane, Benjamin Pavard, Thomas Müller, Serge Gnabry a v závere aj stopér a bývalý hráč Juventusu Turín Matthijs de Ligt, ktorý domáci debut v drese Bayernu absolvoval na hrote útoku.