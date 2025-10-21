Bayern si proti belgickému tímu musí poradiť bez útočníka. Má svalové problémy

Serge Gnabry.
Serge Gnabry. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2025 o 15:56
Do zostavy trénera Vincenta Kompanyho sa môže vrátiť budúcu sobotu.

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov sa musia v stredajšom zápase Ligy majstrov proti FC Bruggy zaobísť bez Sergea Gnabryho.

Tridsaťročný útočník, ktorý cez víkend vynechal derby v Bundeslige proti Borussii Dortmund (2:1), má problémy so svalom.

Gnabry chýbal na poslednom spoločnom tréningu klubu pred stredajším zápasom v Allianz Arene. Trénoval iba individuálne.

Do zostavy trénera Vincenta Kompanyho sa môže vrátiť budúcu sobotu v zápase na pôde 1. FC Kolín.

Bayern bude proti belgickému tímu bojovať o tretie víťazstvo v treťom zápase LM. Informovala agentúra DPA.

