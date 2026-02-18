Zveličil pád a oslavoval vylúčenie súpera. Hráčovi Interu sa vyhrážali smrťou

Taliansky futbalista Alessandro Bastoni z Interu Miláno čelil po sobotňajšom zápase Serie A proti Juventusu Turín (3:2) vyhrážkam smrťou. Dôvodom je situácia zo záveru prvého polčasu, keď videl červenú kartu súperov obranca Pierre Kalulu.
K incidentu došlo v 42. minúte za stavu 1:1. Obaja hráči už mali na konte žltú kartu a rozhodca po ich vzájomnom strete odpískal zákrok na Bastoniho.
Kaluluovi prísne udelil druhú žltú kartu a Talian jeho vylúčenie viditeľne oslavoval. Po dueli dostával vyhrážky aj hlavný arbiter Federico La Penna.
„Mňa osobne to veľmi neovplyvnilo. Bývame vystavení tomuto druhu mediálneho dohľadu, takže som si na to zvykol a dokážem sa s tým vysporiadať. Viac mi je ľúto mojej manželky a dcéry, ktoré to ešte nechápu.
Dostávať vyhrážky smrťou je neprijateľné. Súcitím s ňou a tiež s rozhodcom La Pennom, ktorý sa ocitol v rovnakej situácii – nemali by byť vystavení takýmto záležitostiam,“ uviedol Bastoni podľa DPA.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter - Juventus
Dvadsaťšesťročný stopér však pripustil, že Kaluluov predčasný odchod z trávnika oslavovať nemal.
„Zveličil som pád, keď som cítil kontakt s Kaluluom, aby som vybojoval faul. Ale musím sa ospravedlniť za svoju následnú reakciu, pretože to nebolo pekné vidieť, aj keď to bolo veľmi ľudské. Pohltila ma intenzita takého dôležitého zápasu a mrzí ma, že to takto dopadlo.
Myslím si, že je správne prevziať zodpovednosť, ale moja povaha a moja kariéra by sa nemali spochybňovať,“ dodal Bastoni na tlačovej konferencii pred duelom Ligy majstrov na pôde nórskeho FK Bodö/Glimt.
Ligové víťazstvo Interu napokon v 90. minúte sobotňajšieho stretnutia zariadil Piotr Zielinski. Milánsky klub má na čele tabuľky už osembodový náskok pred mestským rivalom AC.