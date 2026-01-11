ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid dnes, Španielsky superpohár LIVE (finále)

Futbalisti FC Barcelona a Realu Madrid dnes hrajú finálový zápas Španielskeho Superpohára 2025/2026.
Kde sledovať Španielsky superpohár v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid dnes (Španielsky Superpohár 2025/2026, finále, nedeľa, LIVE)
Španielský Superpohár Finále 2025/2026
11.01.2026 o 20:00
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prenos
Španělský superpohár se koná v Saúdské Arábii, konkrétně v Džiddě. Barcelona se v semifinále střetla s Athleticem Bilbao, jemuž nedala žádnou šanci a smázla ho výsledkem 5:0. Real Madrid měl o poznání dramatičtější utkání proti městskému rivalovi Atléticu, které, přestože „bílý balet“ rozhodně nebyl lepším týmem, nakonec udolal 2:1 a stále tak živí na odplatu z minulého roku, kdy v gólově bohatém finále padl s Barcelonou jasně 2:5.
Všem fanynkám a fanouškům fotbalu přeju krásný nedělní večer. Vítám vás při sledování španělského superpoháru, v němž se utkají španělští giganti Barcelona proti Realu Madrid.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.