Barcelona si vyhliadla novú posilu. Zaujíma sa o obrancu Berlína

25. dec 2025 o 12:16
Prestup by sa mohol zrealizovať už v januári.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona by sa chcel počas zimného prestupového obdobia posilniť o stredného obrancu.

Podľa portálu sport.es hľadá možnosť lacnej kúpy a medzi potenciálnymi kandidátmi je Diogo Leite z Unionu Berlín.

Portugalský reprezentant údajne spĺňa požiadavky klubu a mohol by prestúpiť už v januári.

Leite má 26 rokov, jeho zmluva s Unionom vyprší na konci sezóny 2025/2026. Jeho odhadovaná hodnota je podľa portálu Transfermarkt 12 miliónov eur.

Dvakrát ho povolali do portugalského národného tímu, ale za A-tím ešte nenastúpil.

    dnes 12:16
