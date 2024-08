Chce jeden z najlepšie platených hráčov Barcelony odísť? Tréner v tom má jasno

Tridsaťtriročný nemecký reprezentant má pred sebou posledný rok zmluvy s Barcelonou, do ktorej prišiel v roku 2023 z Manchestru City.

Je jedným z najlepšie zarábajúcich hráčov v tíme, no média naznačovali, že by mohol odísť po podpise zmluvy so záložníkom Danim Olmom.

Gündogan pre menšie zranenie vynechal úvodný ligový zápas Barcelony, v ktorom v sobotu vyhrala 2:1 vo Valencii. "V pondelok si poranil obočie a preto zostal doma," povedal Flick novinárom po zápase.