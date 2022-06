Postup na MS im vychytal náhradník. Austrálskemu trénerovi vyšiel osvedčený ťah

"Nie som žiadny hrdina, iba som si splnil svoju úlohu a priložil ruku k dielu. Na postupe na svetový šampionát má zásluhu celý tím. Chalani 120 minút makali a dali do toho všetko," uviedol Redmayne pre akreditované médiá.

Austrálčania po druhý raz uspeli v interkontinentálnej baráži so zástupcom Južnej Ameriky, v boji o MS 2006 v Nemecku vyradili Uruguaj.

Juhoameričania tak nenadviazali na rok 2017, keď postúpili cez Nový Zéland na MS v Rusku. Interkontinentálna baráž sa vtedy hrala na dva zápasy.

"Je to obrovské sklamanie, prehra s Austráliou veľmi bolí. Na zápas prišlo 12.000 peruánskych fanúšikov. Chceli sme ich potešiť postupom, no nevyšlo to.

Jedenástkový rozstrel je vždy lotéria. Manévre Redmaynea na bránkovej čiare nechcem nejako komentovať, rozhodcovia to tolerovali," uviedol kormidelník Peruáncov Ricardo Gareca.