Banská Bystrica nevyužila dve veľké šance, v súboji nováčikov gól nepadol

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Prvý polčas mala lepší Skalica. Robil nám problém ich herný systém. Odskakovanie, diagonálne lopty, chvalabohu, že sme to uskákali. My sme si nevytvorili nič. Nebol to dobrý výkon ani v ofenzíve a ani v defenzíve. Musím povedať, že aj kvalitou súpera. Nebolo to tým, že by sme my hrali zle, ale aj súper nás k tomu donútil.

Druhý polčas sme to zmenili, chceli sme, aby sa Skalica nedostávala toľko pred našu obranu alebo za našu obranu. Chceli sme byť aktívnejší aj smerom vyššie, ale nevytvorili sme si vyloženú šancu. Bol to z našej strany nudný zápas. Z hľadiska toho, aký výkon sme podali, tak bod je dobrý."

Juraj Jarábek, tréner Skalice: "Škoda bezgólového stavu, lebo góly sú korením futbalu. Dukla je veľmi dobrá v útoku, má veľmi dobrý priemer v počte gólov. Pripravili sme sa na to. V prvom polčase sme mali aspoň jednu z vyložených šancí premeniť. Stopéri Dukly Willwéber s Uhrinčaťom to pred bránkou dobre uskákali, respektíve sme my centre zle riešili.

S prvým polčasom som spokojný, len sme nedali gól. V druhom polčase som vedel, že domáci to preskupia, zjednodušili hru. Chcel som od chalanov, aby boli trpezliví a počkali si na šancu. Škoda, že sme už neboli nebezpeční v brejkoch. Bod berieme, ale mohli sme získať aj tri."