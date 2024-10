Bez obrancu aj trénera. Bystričania proti Ružomberku zvládli dlhú oslabovku za tri body

Niké liga - 12. kolo

BANSKÁ BYSTRICA. V 12. kole futbalovej Niké ligy Banská Bystrica zdolala v derby cez kopec Ružomberok 2:1. Nad týmto súperom zvíťazila v najvyššej súťaži po dlhých desiatich rokoch.

Liptáci nevyhrali štvrtý duel za sebou, keď nevyužili viac než 40 minútovú početnú výhodu o jedného hráča.

Domáci nasadili netradične do útoku na pravú stranu Pišoju, ktorý mal do polčasu prsty v oboch góloch. Najprv presne prihral Rymarenkovi do vnútra šestnástky na pravačku a Ťapaj kapituloval.