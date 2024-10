ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Úvodné zostavy: MFK Dukla Banská Bystrica: Michal Trnovský – Mensah, Willwéber (C), Migaľa – Šikula, Hlinka, Ľupták, Záhumenský – Pišoja, Malec, Rymarenko. Náhradníci: Rehák – Hanes, Slebodník, Považanec, Klimpl, Petrák, Brenkus, Veselovský, Richtárech. Tréner: Marek Bažík MFK Ružomberok: Ťapaj – Gabriel, Köstl, Malý – Luterán, Lavrinčík, Múdry, Madleňák – Hladík, Chrien (C), Tučný. Náhradníci: Luksch – Maslo, Domonkos, Huf, Boďa, Gomola, Chobot, Szolgai, Kelemen. Tréner: Ondřej Smetana Rozhodca: Dzivjak – Vass, Juhos.

