Žilina neuspela v jesennej derniére, Banská Bystrica ju zdolala druhýkrát v sezóne

Mário Auxt, tréner B. Bystrice: "Zápas bol o dvoch kvalitných mužstvách. Terén bol rýchly, čo vyhovovalo obom tímom. Prvý polčas nebol bohatý na šance. Chcem vyzdvihnúť chlapcov, ako zareagovali na nepremenenú penaltu a následne inkasovaný gól. Ukázali charakter, boli dobre nastavení tento zápas zvládnuť. Išli si za tým víťazstvom, futbal ich bavil. Musím ich pochváliť nielen za tento zápas, ale že išli od zápasu k zápasu, aj keď nám to výsledkovo v Ružomberku nevyšlo. Klobúk dole pred tým, čo ukázali na ihrisku."

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Prvý polčas bol vyrovnaný. Nič veľké nebolo ani na jednej či druhej strane. Oba tímy boli koncentrované. Vedeli sme, že súper má stabilnú zostavu, obrovskú kvalitu, že to bude ťažký zápas. Terén bol dobre pripravený, ale hráči si museli naň zvyknúť. Vyzeralo to tak, že kto dá gól, zápas vyhrá.

V druhom polčase sme mali dobrý začiatok, potom prišla penalta, ktorú Banská Bystrica nepremenila a my sme strelili prvý gól. Získali sme v tejto fáze navrch, mali sme tam brejky, ktoré sme mali potvrdiť druhým gólom a vyhrať zápas. Nestalo sa tak. Bystrica vycítila šancu, dostala sa do tlaku, my sme poľavili a inkasovali sme zo štandardky. Misky váh boli znovu na rovnakej úrovni. Domáci boli efektívni a zaslúžene zvíťazili. Záver zápasu patril Bystričanom."