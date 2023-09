Bystrica nevyužila možnosť ísť na čelo tabuľky, Liptáci získali prvý bod vonku

Liptáci nemali ideálny prvý polčas. Nevystrelili do priestoru bránky ani raz a domáci tím tak išiel zaslúžene do vedenia po štvrtej prihrávke na gól v tejto sezóne od Timoteja Záhumenského.

"Celkom dobre sme nabehli do zápasu, išli sme do vedenia, keď som sa snažil dať prudký center do šestnástky a Enzo Arevalosi to dobre spracoval, pripravil a umiestnil, takže brankár nemal šancu," hovoril najlepší domáci nahrávač k derby stretnutiu, ku ktorému ešte dodal: "Bol to bojovný zápas. Nebol nejaký medzišestnástkový, mali sme šance tak my ako aj oni.