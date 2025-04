Bystrický rodák Sylvestr položil Duklu na kolená, Rymarenko nešetril kritikou

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti Banskej Bystrice zostali aj po 6. kole nadstavbovej časti o udržanie sa v Niké lige na poslednej priečke tabuľky. Nezvládli totiž domáci duel na Štiavničkách proti Komárnu a prehrali ho 0:1 gólom v poslednej sekunde nadstaveného času. Po štandardnej situácii sa presadil hlavou Jakub Sylvestr, rodák z Banskej Bystrice v drese hosťujúceho tímu. Stal tak „katom“ pre Duklu v meste, v ktorom žije a vyrastal.

Snáď mi to kamaráti prajú „Snáď mi to kamaráti z Banskej Bystrice prajú. Aspoň dúfam. Samozrejme pre Duklu to nie je dobré, že sme vyhrali. Ale Bystričania majú stále vo svojich rukách záchranu a môžu to ešte spraviť,“ vyjadril sa 36-ročný Sylvestr k tomuto okamihu a ku svojej gólovej situácii ešte poznamenal:

„Hovoril som si, keď som tam pred bránkou stál, že fíha, som tu nejako sám, kebyže ma nejako trafí lopta. Pozeral som, že si ma nejako Bystričania nevšímali, asi si mysleli, že to pôjde na iných mojich spoluhráčov. Bola to z mojej strany dobrá intuícia a dobre mi lopta aj padla na hlavu a dal som to na prvú žrď.“ Komárno vyhralo nad Banskou Bystricou všetky štyri vzájomné zápasy v sezóne. Aj preto sa dostalo na deviatu priečku pred Trenčín a pred posledným celkom spod Urpína má štyri kolá pred koncom súťaže komfortný 11-bodový náskok.

„Je to náhoda, že sme v tejto sezóne štyrikrát zdolali Bystricu, možno je to aj taký unikát, ale sme za to radi. Dôležité bolo tento zápas s nimi neprehrať, no tri body sú určite lepšie než jeden. Ešte nie je všetko za vodou, ale k záchrane máme dobre nakročené. Pre nás sú to veľmi dôležité tri body, sme za ne radi a ja som tiež rád, že som dal konečne gól a mohol som pomôcť. Mal som predtým zdravotné problémy, netrénoval som dlho, takže preto som išiel do hry až neskôr v druhom polčase. Našťastie som sa dal dokopy tak, aby som mohol rozhodnúť. Duel bol taktický, vedeli sme, po čo do Bystrice ideme. Tréner ušil dobrú taktiku, dobre sme sa na nich pripravili. Hrali sme účelový futbal a našťastie sa nám podarilo streliť ten jeden gól.“ Rymarenko nešetril kritikou Banskobystričania boli po prehre sklamaní. Opäť nezvládli záver zápasu, ako už po niekoľkýkrát v sezóne. Vpredu boli prakticky bezzubí, čo najviac mrzelo útočníka Martina Rymarenka. Nešetril kritikou:

„Zápas sme si predstavovali určite inak. Prehrali sme štandardkou v 95. minúte, neviem či zaslúžene, ale asi teda áno, keďže smerom dopredu sme si nevytvorili nič, vrátane mňa. Boli sme priam až hrozní dopredu, takže sme veľmi sklamaní. Videli sme, ako hral deň predtým Ružomberok, takže sme sa mohli na nich dotiahnuť, ale stále sme na tri body a máme jeden zápas s nimi doma. Budeme bojovať do konca.“ Rymarenko si nevie vysvetliť, prečo sa jeho tímu proti nováčikovi z Komárna v tejto sezóne nedarí: „Ťažko povedať, v čom nám Komárno nesedí. Nechcem sa v tom nejako vŕtať a ani vracať sa k tým zápasom predtým. Proste štyrikrát vyhrali, takže sú tam, kde sú. Určite nie sme v hernej pohode, to je jasné, ale všetci si predstavujeme inak, ako sa má bojovať.“ Rozladený bol po prehre aj banskobystrický tréner František Straka, ktorý viedol tím iba štvrtý zápas po príchode pod Urpín. Ku gólu v nadstavenom čase uviedol: „Bod by sme brali, ale to, čo sa stalo v poslednej sekunde.... Máme tam sedem hráčov vysokých skoro 195 cm a my si necháme streliť gól. To ma zaráža, mrzí, to je škoda.“

Banskobystričania sa teraz musia sústrediť na boj o predposlednú priečku v tabuľke, ktorá zaručuje baráž o účasť v najvyššej súťaži s druhým celkom 2. ligy. Na nej je aktuálne Ružomberok s trojbodovým náskokom. Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 28 19 6 3 65 : 33 63 V R V V R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 27 14 8 5 48 : 31 50 R P V P R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 28 13 10 5 43 : 29 49 P V P P R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 28 10 12 6 44 : 31 42 V R R R V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 27 9 9 9 40 : 34 36 P V R V P 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 28 7 12 9 35 : 37 33 R P R P P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

