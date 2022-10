DAC neprehral už osem zápasov, po ďalšej výhre predbehol Trnavu

Michal Ščasný, tréner B. Bystrice: "Som plný dojmov a emócií po zápase Vedeli sme, že nás čaká obrovská kvalita na strane súpera, čo sa aj potvrdilo. Chceli sme si to na rovinu rozdať aj s Dunajskou Stredou, čo sa nám celkom darilo. Škoda vyrovnávajúceho gólu tesne pred polčasom, že sme neudržali 1:0. Druhý polčas sme začali veľmi dobre, mali sme tam slušné veci i šance po štandardkách.

Timo Záhumenský mal čistú šancu, potom Aďo Slávik, i keď si myslím, že to bolo ešte dohrané faulom. Nechcem však povedať určité veci teraz, pretože chcem byť na lavičke s Podbrezovou. Sú však určité veci, ktoré sa opakujú a potom nám chodia na klub esemesky a listiny, že niekto chyboval, no nám to body nevráti.“

Adrián Guľa, tréner DAC: "Vážim si toto víťazstvo, pretože domáci sú veľmi nepríjemní a húževnatí. O to je cennejšie, že sme tento zápas otáčali. Chlapci odviedli dobrú tímovú prácu, podporenú kvalitnými individuálnymi výkonmi. V Banskej Bystrici je horúca pôda pre každý tím, ktorý sem zavíta, takže aj preto si výhru nesmierne cením a gratulujem mojim zverencom za výkon ako i fanúšikom, ktorí nás sem prišli povzbudiť. Verím, že naša sila bude rásť, rovnako i sebavedomie mužstva a ukáže sa to v nasledujúcich zápasoch.“