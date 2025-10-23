Najlepší slovanista pripomenul výkony z Ligy majstrov. Škrie ho, že tím neukázal viac

ALKMAAR. Pohľad na pozápasové štatistiky je veľavravný. Až sa nechce veriť tomu, že sa pri takejto dominancii nezrodilo jednoznačné víťazstvo.
AZ Alkmaar bol lepší než bratislavský Slovan v zápase Konferenčnej lige vo všetkom. Na strelecké pokusy dominoval pomerom 30:3, z toho 10:1 na bránku. Okrem toho mal tucet rohových kopov, kým jeho súper ani jeden.
Z pohľadu skóre sa víťazstvo 1:0 môže holandskému klubu máliť, no dôležité je, že si po katastrofálnom vstupe do súťaže pripísal na konto prvé body.
"AZ sa spamätal z potupnej prehry (0:4 s AEK Larnaka, pozn.) a po fiasku na Cypre si napravil chuť tesnou výhrou," uviedol web holandskej televízie NOS.
Jediná, no veľká šanca
Tréner Vladimír Weiss st. pred zápasom zdôraznil, že jeho zverenci musia hrať odvážne smerom dopredu a byť silní v súbojoch jedného proti jednému.
Realita však bola taká, že belasí svojmu súperovi cestu za troma bodmi príliš nesťažili. Domáci sa v upršanom počasí začali rozbiehať v polovici prvého polčasu, no predtým mal paradoxne veľkú šancu Slovan.
Po skvelej prihrávke Tigrana Barseghjana za obrannú líniu sa dostal do šance Andraž Šporar, ale strelu slovinského útočníka vyrazil brankár Alkmaaru.
"Bol to ťažký zápas. Mali sme jedinú strelu na bránku, z ktorej som mal dať gól. Musíme priznať, že súper má veľkú kvalitu a bol lepší. Nie náhodou pred troma dňami zdolal Ajax," povedal Šporar pre JOJ Šport.
Po zápase možno špekulovať, ako by sa súboj vyvíjal, keby skúsený útočník otvoril skóre. Podľa Pavla Farkaša, ktorý sa ujal úlohy televízneho experta, by však zrejme ani to hosťom nestačilo.
"Alkmaar si celý zápas išiel za víťazstvom. Bol lepší zo všetkých stránok a možno povedať, že Slovan uhral ešte pozitívny výsledok," uviedol asistent reprezentačného trénera Francesca Calzonu.
Ľaváci zväčša kopú doprava
Od 22. minúty sa na ihrisku začal minisúboj medzi domácim kapitánom Svenom Mijnansom a brankárom Dominikom Takáčom. Prvé dve zakončenia parádne zneškodnil, ale v 44. minúte už bol bezmocný.
Denso Kasius dostal veľa priestoru a poslal prízemný center do šestnástky. Mijnans sa v nej odpútal od Gurama Kašiu a strelil jediný gól stretnutia.
VIDEO: Vladimír Weiss st. hodnotí zápas Alkmaar - Slovan Bratislava
"Stratili sme ľahkú loptu, tá sa dostala na pravú pravú stranu a potom nasledoval center pod seba... Je to ich kvalita, že vedia hrať aj na obsadeného hráča," skonštatoval po zápase Vladimír Weiss starší.
Súboj medzi Takáčom a Mijnansom pokračoval aj o chvíľu neskôr. Tentokrát si 25-ročný záložník s trhovou hodnotou 12 miliónov eur postavil loptu na biely bod, no hrdinom momentu bol gólman Slovana.
"Penalta je lotéria. Postavil si to ľavák a ľaváci väčšinou kopú doprava. Iba to mi išlo hlavou. Snažil som sa zákrok načasovať a našťastie mi to vyšlo.
Mal som viac zákrokov ako obvykle, ale mrzí ma, že neodchádzame s lepším výsledkom. Chceli sme bodovať, ale nedokázali sme si toho vytvoriť viac, čo ma škrie," povedal pre JOJ Šport slovenský reprezentant.
Weiss: Bojujeme ďalej
Spomenutý súboj s Mijnansom ukončil v 54. minúte skvelým zákrokom po priamom kope a neskôr zarmútil aj ďalších hráčov Alkmaaru. Mal až deväť zákrokov, čím pripomenul svoje vlaňajšie výkony z Ligy majstrov.
Farkaš označil jeho výkon za nadpriemerný a slov uznania sa dočkal aj od spoluhráčov. "Bol úžasný, niekoľkokrát nás zachránil," povedal Šporar.
Hoci bude Takáč ašpirovať na prvenstvo v štatistike zákrokov v rámci 2. hracieho dňa Konferenčnej ligy, Slovan má naďalej nula bodov. Paradoxom je, že v porovnaní s Alkmaarom má lepšie skóre.
Na rozdiel od duelu so Štrasburgom nebol smerom dopredu nebezpečný a šanca na postup do vyraďovacej časti európskej súťaže číslo 3 sa mu vzďaľuje.
"Ideme domov naprázdno, ale bojujeme ďalej. Verím, že ďalšie zápasy zvládneme a budeme bojovať o play-off. Z tých ťažších súperov máme ešte Rayo Vallecano, no proti ostatným môžeme bodovať," povedal Weiss.
Slovan v Konferenčnej lige pokračuje o dva týždne na pôde fínskeho KuPS Kuopio, ktoré má na konte dva body za remízy s Dritou a Breidablikom.
Na sever Európy však bude cestovať bez Sandra Cruza, ktorý dostal červenú kartu. "Bolo to prísne vylúčenie," okomentoval Weiss zásah do tváre súpera.