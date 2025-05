Nešťastne narazil na bránkovú konštrukciu. Hráč Premier League je v umelom spánku

„Pre Evangelosa Marinakisa to nie je len futbalový klub - je to rodina. A toto posolstvo vštepuje nám všetkým. Práve preto bol tak osobne a emocionálne zainteresovaný do situácie. V takýchto chvíľach dokazuje svoje vodcovstvo nielen slovami, ale aj činmi.

V záverečných desiatich minútach zápasu, keď videl, že náš hráč je zjavne v nepohodlí a bojuje s viditeľnou bolesťou, bolo pre neho čoraz ťažšie zostať na okraji. Práve to ho podnietilo k tomu, aby išiel na ihrisko.

Bolo to inštinktívne, ľudské a odrážalo to, ako veľa pre neho tento tím a jeho ľudia znamenajú. Urobil by to isté znova, ak by sa takáto nešťastná udalosť niekedy zopakovala,“ uviedol klub podľa AFP.

Dve kolá pred koncom sezóny patrí Nottinghamu siedme miesto. Stráca však len bod na piatu Chelsea a šiestu Aston Villu. Do Ligy majstrov sa kvalifikuje päť najlepších tímov.

