Holič prihral na gól učiteľovi. Nový Zéland oslavuje remízu, ktorá raz bude slávna

NASHVILLE. Toľko kritizovaný nový formát majstrovstiev sveta klubov vo futbale s 32 účastníkmi a množstvom málo kvalitných súperov sa dočkal aspoň malého zadosťučinenia.

Azda najslabší tím štartovného poľa, novozélandský Auckland City FC, šokujúco získal bod vo svojom záverečnom vystúpení v C-skupine. Proti argentínskemu velikánovi Boca Juniors uhral remízu 1:1. Ani jednému to nestačilo na postup do osemfinále.



V 52. min zahrávali novozélandskí hráči rohový kop. Jerson Lagos zatočil loptu na hlavu Christiana Graya a 28-ročný obranca vyrovnal na 1:1. Tento stav vydržal až do konca zápasu a zabezpečil zástupcovi Oceánie jediný gól aj bod na turnaji.