ONLINE: Atlético Madrid - Real Madrid dnes (6. kolo, La Liga)

Atlético Madrid



Atlético sa nachádza na siedmom mieste, kde má desať bodov za tri výhry, jednu remízu a jednu prehru pri skóre 9:4. "Atleti" doma podľahli Villarrealu v 2. kole, naposledy v rámci La Ligy porazili Celtu Vigo hladko 4:1. Ideálne to však nebolo v Lige majstrov, kde po výhre nad Portom 2:1 mužstvo Diega Simeoneho pohľadu Bayer Leverkusen 0:2. Antoine Griezmann a Álvaro Morata sa celkovo presadili trikrát, druhý menovaný vsietil všetky zásahy v lige, Francúz dal jeden z nich v LM.



Real Madrid CF



Real je jediným klubom, ktorý zatiaľ vyhral všetky doterajšie zápasy v sezóne 2022/23. Preto je s piatimi výhrami a skóre 15:5 so ziskom 15 bodov na čele La Ligy, kde porazil Almériu, Celtu, Espanyol, Betis a Mallorcu. Zatiaľ čo v lige ale neudržal ešte ani raz čisté konto, v skupinovej fáze Ligy majstrov sa mu to podarilo dvakrát proti Celticu (3:0) aj Lipsku (2:0). A to "Los Blancos" ešte na začiatku ročníka zdolali Frankfurt v Superpohári. Najlepší strelec Vinícius Júnior sa vo všetkých súťažiach presadil 5-krát. Karim Benzema je zranený a derby nestihne.