Athletic Bilbao na domácej pôde nezaváhal. Rozhodol pokutový kop Sanceta

Oihan Sancet sa teší z gólu v zápase medzi Athleticom Bilbao a Rayom Vallecanom.
Oihan Sancet sa teší z gólu v zápase medzi Athleticom Bilbao a Rayom Vallecanom. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|25. aug 2025 o 22:16
Po dvoch zápasoch tak má na konte plný počet bodov.

MADRID. Futbalisti Athleticu Bilbao v pondelok na domácej pôde zdolali Rayo Vallecano v 2. kole španielskej La Ligy. Po dvoch zápasoch tak majú na konte plný počet bodov.

O jediný gól stretnutia sa v 66. minúte postaral z penalty striedajúci Oihan Sancet.

V druhom pondelkovom zápase zverenci Josého Bordalása zvíťazili nad trápiacou sa Sevillou 2:1 vďaka dvom gólom dvadsaťročného Adriána Lisa. Domácim nepomohol ani vlastný gól Iglesiasa.

La Liga - 2. kolo:

Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Gól: 66. Sancet (z 11 m)

Sevilla - Getafe 1:2 (1:1)

Góly: 15. a 51. Liso (Getafe), 45. Iglesias (vlastný gól)

Tabuľka La Ligy

La Liga

