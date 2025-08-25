Athletic Bilbao na domácej pôde nezaváhal. Rozhodol pokutový kop Sanceta

MADRID. Futbalisti Athleticu Bilbao v pondelok na domácej pôde zdolali Rayo Vallecano v 2. kole španielskej La Ligy. Po dvoch zápasoch tak majú na konte plný počet bodov.
O jediný gól stretnutia sa v 66. minúte postaral z penalty striedajúci Oihan Sancet.
V druhom pondelkovom zápase zverenci Josého Bordalása zvíťazili nad trápiacou sa Sevillou 2:1 vďaka dvom gólom dvadsaťročného Adriána Lisa. Domácim nepomohol ani vlastný gól Iglesiasa.
La Liga - 2. kolo:
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 66. Sancet (z 11 m)
Sevilla - Getafe 1:2 (1:1)
Góly: 15. a 51. Liso (Getafe), 45. Iglesias (vlastný gól)