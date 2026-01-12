Prestup v deň narodenín. Sedemnásťročný talent má namierené do Premier League

Anglicky futbalový klub Aston Villa Birmingham angažoval 17-ročného útočníka Briana Madja z francúzskeho FC Metz. Britské a francúzske médiá informovali, že prestupová čiastka činí 12 miliónov eur.
Madjo, ktorý prestup dokončil presne v deň svojich 17. narodenín, sa narodil v severnom Londýne a reprezentoval Anglicko vo výbere do 17 rokov.
Zároveň však už nastúpil trikrát za reprezentačný A-tím Luxemburska, pričom vo všetkých prípadoch išlo o prípravné zápasy, informovala agentúra AP.
Madjo prešiel mládežníckou akadémiou v Métach, v lete podpísal profesionálnu zmluvu a v auguste debutoval v tamojšom A-tíme.
„V kategórii do 19 rokov všetkých prevyšoval. Jeho 13 gólov v 26 zápasoch na tejto úrovni, keď mal len 15 rokov, v minulej sezóne znamenalo, že klub nechcel ďalej čakať,“ povedal tréner FC Metz Stephane Le Mignan v júli pre web Ligue 1.
Klub z Birminghamu na svojom webe označil Madja za vzrušujúci mladý talent a dodal, že prestup ešte podlieha medzinárodnému schváleniu.