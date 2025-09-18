Asencio sa postaví pred súd. Mal šíriť sexuálne video s neplnoletou osobou

Raul Asencio (vľavo) v drese Realu Madrid
Raul Asencio (vľavo) v drese Realu Madrid (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2025 o 17:15
K incidentu došlo v júni 2023.

LAS PALMAS. Španielsky futbalový obranca Raul Asencio a traja bývalí hráči mládežníckeho tímu Realu Madrid sa postavia pred súd v prípade šírenia sexuálneho videa zahŕňajúceho maloletú osobu. Vo štvrtok to oznámil súdny orgán v Las Palmas.

K incidentu došlo v júni 2023. Jeden z hráčov v plážovom klube na Kanárskych ostrovoch natočil konsenzuálny sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom a ostatným nahrávku poslal bez jej vedomia.

Matka dievčaťa neskôr podala trestné oznámenie a v septembri toho istého roka polícia zatkla troch nemenovaných mládežníckych hráčov „bieleho baletu“ v tréningovom centre klubu.

Dvadsaťdvaročný Asencio v máji potvrdil, že je jedným z mužov, ktorých sa prípad týka. Podľa vlastných slov však nespáchal žiadny trestný čin a uviedol, že súd ho z účasti na videu ani z jeho natáčania neobvinil.

„Začína sa ústne konanie proti štyrom futbalistom, ktorí sa údajne podieľali na nahrávaní a/alebo nesúhlasnom šírení videí so sexuálnym obsahom zahŕňajúcich maloletú osobu a ďalšiu mladú ženu,“ citovala z vyhlásenia súdu agentúra AFP.

