Asencio sa postaví pred súd. Mal šíriť sexuálne video s neplnoletou osobou

LAS PALMAS. Španielsky futbalový obranca Raul Asencio a traja bývalí hráči mládežníckeho tímu Realu Madrid sa postavia pred súd v prípade šírenia sexuálneho videa zahŕňajúceho maloletú osobu. Vo štvrtok to oznámil súdny orgán v Las Palmas.
K incidentu došlo v júni 2023. Jeden z hráčov v plážovom klube na Kanárskych ostrovoch natočil konsenzuálny sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom a ostatným nahrávku poslal bez jej vedomia.
Matka dievčaťa neskôr podala trestné oznámenie a v septembri toho istého roka polícia zatkla troch nemenovaných mládežníckych hráčov „bieleho baletu“ v tréningovom centre klubu.
Dvadsaťdvaročný Asencio v máji potvrdil, že je jedným z mužov, ktorých sa prípad týka. Podľa vlastných slov však nespáchal žiadny trestný čin a uviedol, že súd ho z účasti na videu ani z jeho natáčania neobvinil.
„Začína sa ústne konanie proti štyrom futbalistom, ktorí sa údajne podieľali na nahrávaní a/alebo nesúhlasnom šírení videí so sexuálnym obsahom zahŕňajúcich maloletú osobu a ďalšiu mladú ženu,“ citovala z vyhlásenia súdu agentúra AFP.