Klub verí jeho kvalitám. Mladý brankár predĺžil spoluprácu s Trenčínom

Alex Húdok. (Autor: X/AS Trenčín)
TASR|3. sep 2025 o 19:05
V Niké lige ešte nedebutoval.

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín sa dohodol na pokračovaní spolupráce s odchovancom Alexom Húdokom.

Devätnásťročný brankár si prešiel v klube všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo.

„Som rád, že som mohol predĺžiť zmluvu s AS Trenčín. To svedčí o tom, že klub verí mojim kvalitám.

Môj cieľ je teraz na sebe pracovať ešte viac ako predtým. V kabíne som už druhú sezónu, takže vzťahy sú tam veľmi dobré,“ povedal pre klubový web Húdok, ktorý v uplynulej sezóne odchytal štyri zápasy v mládežníckej Lige majstrov proti Zbrojovke Brno a Olympiakosu Pireus.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 19:05
