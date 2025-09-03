Klub verí jeho kvalitám. Mladý brankár predĺžil spoluprácu s Trenčínom

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín sa dohodol na pokračovaní spolupráce s odchovancom Alexom Húdokom.
Devätnásťročný brankár si prešiel v klube všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo.
„Som rád, že som mohol predĺžiť zmluvu s AS Trenčín. To svedčí o tom, že klub verí mojim kvalitám.
Môj cieľ je teraz na sebe pracovať ešte viac ako predtým. V kabíne som už druhú sezónu, takže vzťahy sú tam veľmi dobré,“ povedal pre klubový web Húdok, ktorý v uplynulej sezóne odchytal štyri zápasy v mládežníckej Lige majstrov proti Zbrojovke Brno a Olympiakosu Pireus.
V Niké lige ešte nedebutoval.
