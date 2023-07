V AS Trenčín nastalo viacero zmien, klub sa chce vrátiť na pozície z minulých rokov

Po siedmich rokoch tvrdej práce sa blížime k záveru, ktorý by mal byť veľmi povzbudzujúcim faktorom na našej ceste.

Práve to sú ciele futbalového klubu AS Trenčín pred začiatkom nového ročníka 2023/2024 Niké ligy.

Stále síce budú chýbať detaily, ale rovnako postupnými krokmi sa chceme vracať aj po športovej stránke," povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček pre oficiálnu webstránku klubu.

Kouč uviedol, že v tíme vidieť každodenný progres: "Sme stále len na začiatku. Uvidíme, kam nás to napokon vystrelí.

Chceme hrať ofenzívne, dominantne, agresívne s loptou, ale aj bez nej. Ľahko sa to však hovorí, no o to ťažšie dosahuje."

Tím posilnil ukrajinský obranca Taras Bondarenko, tridsaťročný stopér podpísal zmluvu na nasledujúce dve sezóny.

Do mužstva sa vrátil obranca Lukáš Skovajsa a po ôsmich rokoch aj Damián Bariš. Práve 28-ročný stredopoliar sa stal aj novým kapitánom mužstva.

Verí, že mladý tím má pred sebou budúcnosť: "Myslím si, že by to mohlo fungovať. Tréner má k dispozícii kvalitné mužstvo.

Musíme si na seba zvyknúť a ukázať v zápasoch, čo trénujeme. Spoločne s Lukášom Skovajsom sem patríme.

Máme vzťah ku klubu a mestu. Myslím si, že by to tímu mohlo pomôcť.

Kvalita mladých hráčov z akadémie je obrovská a je aj na nás dvoch, aby sme im pomohli rozvíjať potenciál."