Trenčín lovil v exotických vodách. Získal historického rekordéra svojej krajiny

Marselino Ferdinan.
Marselino Ferdinan. (Autor: X/AS Trenčín)
TASR|6. sep 2025 o 16:24
V reprezentačnom drese už nazbieral 56 štartov a 18 gólov.

TRENČÍN. Indonézsky futbalový reprezentant Marselino Ferdinan je novou posilou AS Trenčín.

Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar prišiel do priebežne druhého tímu Niké ligy na ročné hosťovanie z anglického druholigového Oxford United.

„Som veľmi šťastný zo svojho hosťovania v Trenčíne. Po dlhom čakaní na rôzne dokumenty je už všetko konečne hotové.

Veľmi si vážim všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na mojom príchode a ďakujem im,“ uviedol pre klubový web Ferdinan, ktorý hral v minulosti v rodnej Indonézii za tím Persebaya.

V sezóne 2022/2023 zamieril do druholigového belgického tímu Deinze. Následne sa v lete uplynulej sezóny presunul do druhej najvyššej anglickej ligy.

V reprezentačnom drese Indonézie už nazbieral 56 štartov a 18 gólov. Debutoval v roku 2022, čím sa stal druhým najmladším Indonézanom, ktorý si zahral za A-tím.

O rok neskôr sa presadil aj v kvalifikácii na Ázijský pohár AFC 2023, kde sa zapísal do histórie ako najmladší strelec krajiny.

„O slovenskej lige som veľa počul. Môj kamarát Witan hral tiež v Trenčíne. Slovenská liga má kvalitu a verím, že mi bude vyhovovať, aj keď sa budem musieť prispôsobiť súťaži aj tímu. Ale som pripravený.

Poznám niekoľko tímov zo slovenskej ligy – jedným je Trenčín, ďalej Bratislava a Trnava,“ povedal Ferdinan.

„Moje silné stránky sú sebavedomie s loptou, behanie a dribling. Som tímový hráč a dúfam, že pomôžem Trenčínu dostať sa na vrchol ligy. Mojím cieľom je, ako som už spomenul, dať do toho maximum pre seba aj pre tím.

Chcem odovzdať v Trenčíne všetko, čo vo mne je, a už sa nemôžem dočkať, kedy spoznám hráčov, realizačný tím a samozrejme aj fanúšikov.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

