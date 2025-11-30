ONLINE: AS Rím - SSC Neapol dnes, Serie A LIVE (Lobotka)

Futbalisti AS Rím a SSC Neapol dnes hrajú zápas 13. kola talianskej Serie 2025/2026. Nedeľňajší šláger bude hostiť štadión Olimpico.
V zostave hostí by nemal chýbať Stanislav Lobotka, pričom Neapol sa v prípade víťazstva dostane pred rímsky veľkoklub, ktorý má o dva body viac.
Kde sledovať Serie A v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: AS Rím - SSC Neapol dnes (futbal, Serie A 2025/2026, 13. kolo, Stanislav Lobotka, výsledky, nedeľa, LIVE)
Talianska Seria A 2025/2026
30.11.2025 o 20:45
13. kolo
AS Rím
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní dnešného futbalového zápasu zo Serie A medzi AS Rím a SSC Neapol.
AS Rím
Rímania majú zatiaľ parádnu sezónu. Sú na čele celej Serie A so ziskom 27 bodov a pozitívnym skóre 15:6. AS odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Cremonese a tešili sa zvíťazstva 3:1. Domáci futbalisti odohrali cez týždeň zápas Európskej ligy. Na domácom trávniku dokázali poraziť dánsky Midtjylland tesne 2:1.
SSC Neapol
Zverenci Antonia Conteho sú na tom veľmi podobne ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 25 bodov a pozitívne skóre 19:11. SSC patrí aktuálne 3. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali hráči Neapola na domácej pôde proti silnej Atalante a dokázali zvíťaziť 3:1. Cez týžden odohrali aj zápas Ligy majstrov. Na domácom trávniku dokázali poraziť FC Karabach 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.