Vidal spôsobil rozruch necitlivou poznámkou o zosnulom brankárovi, čelí kritike

Tridsaťšesťročný stredopoliar pôsobil aj v Bayerne Mníchov, Juventuse Turín, Barcelone a v Interi Miláno. S väčšinou tímov získal minimálne jeden ligový titul a s Juventusom sa prebojoval aj do finále Ligy majstrov 2014/2015.

Jeho poznámka ohľadom Enkeho si získala pozornosť v médiách aj na sociálnych sieťach. Španielsky denník Marca ju označil za "odpornú".

"Sú vyjadrenia, ktoré ľutujete hneď po vyslovení. Toto je jedno z nich," uviedla talianska Gazzetta dello Sport.

Vidal, ktorý momentálne pôsobí v brazílskom Athletico Paranaense, sa k svojmu komentáru vyjadril v ďalšom priamom prenose:

"Nikdy som to nepovedal posmešne, nič také by som nikdy neurobil. Len som hovoril príhodu, nemyslel som to zle. Nikdy by som sa z niečoho takého nesmial."