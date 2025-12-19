Arteta oslavuje šieste výročie na lavičke Arsenalu. Sme na správnej ceste k veľkým úspechom, tvrdí

Kanonieri vedú tabuľku Premier League a chcú získať anglický titul po 19 rokoch.

Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta verí, že jeho transformácia londýnskeho Arsenalu posunula klub do pozície, z ktorej môže bojovať o veľké trofeje. Španiel aktuálne oslavuje šesť rokov na lavičke "The Gunners".

Ak "kanonieri" v sobotu zvíťazia na pôde Evertonu, počas Vianoc budú na čele Premier League. Túžia však po tom, aby na čele tabuľky boli aj po sezóne a získali prvý ligový titul od sezóny 2003/2004.

Arteta v úvode svojho pôsobenia v Arsenal potiahol klub k triumfu v FA Cupe, počas šiestich rokov premenil klub na pravidelného účastníka Ligy majstrov a vážneho kandidáta na ligový titul.

"The Gunners" predtým šesť rokov za sebou nepostúpili do prvej štvorky Premier League, no v ostatných troch sezónach vždy skončili na 2. priečke.

"Transformácia sa dotkla klubu v oblasti veľkosti, príjmov, zostavy a športových úspechov, aj keď sme ešte nezískali veľkú trofej. Naozaj sme na správnej ceste," uviedol Arteta.

Arsenal vedie tabuľku o dva body pred Manchestrom City, no náskok sa v ostatných týždňoch zmenšil po remízach so Sunderlandom a FC Chelsea a prehre s Aston Villou.

Arteta priznal, že jeho tím absolvuje náročný program so šiestimi zápasmi medzi 20. decembrom a 8. januárom. "Chcem vyhrať všetky zápasy. Ostatné príde prirodzene, ale moja nálada a energia budú oveľa lepšie, ak budeme vyhrávať," povedal 43-ročný tréner.

