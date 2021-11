Wenger stále má veľký rešpekt v Arsenale. Arteta volá po jeho návrate a výpomoci

"Ak by sa vrátil a mohol byť istý čas s nami, malo by to pozitívny vplyv na ľudí v klube. Myslím si, že všetci by boli nadšení. Wenger stále má veľký rešpekt v Arsenale, ľudia ho tu milujú za všetko, čo pre tento klub urobil," tvrdí Arteta podľa portálu BBC.

Na otázku, čo konkrétne by Wenger mohol pre Arsenal urobiť, Arteta odpovedal vyhýbavo: "To presne neviem povedať, ale určite by to pomohlo mne aj klubu.

"Arteta je trénerom v Arsenale od decembra 2019, keď vystriedal krajana Unaia Emeryho. Wenger svoje "nekonečné" pôsobenie na lavičke tímu s 1235 zápasmi na konte oficiálne ukončil v sezóne 2017/2018.

Pod Artetom síce Arsenal v sezóne 2019/2020 získal FA Cup, ale po ôsmom mieste v Premier League sa futbalisti tohto londýnskeho veľkoklubu prvýkrát za 25 rokov nekvalifikovali do pohárovej Európy. Aktuálne po 12 zápasoch ročníka 2021/2022 je Arsenal na piatom mieste v tabuľke. Najbližšie ho v sobotu čaká domáci súboj s Newcastle United.