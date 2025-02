Arsenal neuspel v derby a prehral po 15 zápasoch. Arteta: Som veľmi sklamaný a nahnevaný

Arsenal síce celkovo prestrieľal súpera 20:5, no na zakončenia medzi tri žrde to bolo 2:2. Domáci mali prvú veľkú šancu až po hodiny hry.

"Som veľmi sklamaný a nahnevaný. Nemal som pocit, že sme boli na úrovni, ktorú sme potrebovali. Musíme sa na seba pozrieť do zrkadla, čo môžeme urobiť lepšie.

Zakončenie Leandra Trossarda však brankár Alphonse Areola reflexívne vyrazil nohou. Duel navyše museli dohrať v desiatich, keď v 73. minúte bol vylúčený Myles Lewis-Skelly. Pre Arsenal to bola piata červená karta v tejto ligovej sezóne.

"Červení diabli" v sezóne 1995/96 uchmatli titul Newcastlu United. V ročníku 2011/12 sa na ich úkor tešil mestský rival Manchester City. Podľa Artetu bude ťažké zopakovať to: "Už to nie je v našich rukách."

Arsenal musí zmazať osembodovú stratu, no podľa oficiálnej stránky ligy sa to od 22. februára alebo neskôr podarilo Premier League v histórii len dvakrát.

Početné zranenia

Úradujúcemu vicemajstrovi chýbajú v ofenzíve štyri opory Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz a Gabriel Jesus.

Španielsky kouč sa však na to nechcel vyhovárať: "Úplne to odmietam, pretože hovorím o úrovni hráčov a tímu, ktorý hral, vrátane mňa. Musíte podať výkon a musí to byť s kvalitou, aby ste zlomili naozaj dobrý tím."

Nadviazal na neho aj kapitán Martin Ödegaard: "Chýbajú nám hráči, ale musíme sa sústrediť na tých, ktorí sú k dispozícii.

Máme viac než dostatočnú kvalitu na to, aby sme ukázali viac, ako v tom stretnutí."