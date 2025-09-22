Trpím, keď musíme brániť, vraví Guardiola. Dominovali sme, povedal sklamaný Arteta

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City mali pri remíze 1:1 na pôde londýnskeho Arsenalu najnižší podiel držania lopty pod vedením Pepa Guardiolu.
Španielsky kormidelník ale vyzdvihol odolnosť tímu napriek tomu, že bol zatiahnutý v defenzíve.
Jeho náprotivok Mikel Arteta ťahá proti svojmu krajanovi a niekdajšiemu „učiteľovi“ rekordnú sériu. Z výsledku bol však vzhľadom na obraz hry sklamaný.
City sa na severe Londýna ujali vedenia už v 9. minúte zásluhou nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, ktorého vysunul do úniku Tijjani Reijnders.
Zdalo sa, že tento gól bude hosťom stačiť na tri body, lenže Gabriel Martinelli v tretej minúte nadstaveného času druhého polčasu preloboval Gianluigiho Donnarummu a vyrovnal na konečných 1:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Manchester City
„Stále je to bod zvonku. Samozrejme, je to frustrujúce, keďže sme boli blízko k trom bodom. Z hľadiska držania lopty to nebol náš typický zápas, ale tím bol v zápase chcel zvíťaziť.
A hoci boli momenty, kedy sme trpeli, postavili sme sa tomu čelom,“ citoval web Manchestru City slová 28-ročného portugalského obrancu Rubena Diasa.
Guardiola v druhom polčase prešiel na rozostavenie s piatimi obrancami v snahe ubrániť tri body, výsledkom čoho bol rekordne najnižší podiel držania lopty v jeho ére – iba 32,8 %.
Päťdesiatštyriročný kormidelník reagoval s úsmevom.
„Nemôžem uveriť, že v tejto krajine máme ďalší rekord, som na to veľmi hrdý. Veľká poklona Arsenalu, veľká. Nie sme stavaní na bránenie s piatimi obrancami, ale musíme to prijať. Keď má súper také držanie lopty, znamená to, že je lepší. Niekedy sa to stane, raz za desať rokov, to nie je také zlé, že?
Trpím, keď musíme brániť. Chcem, aby sme dostali loptu čo najbližšie k súperovmu brankárovi, ale keď súper robí dobré veci, musíte to akceptovať a poučiť sa z toho. Zlepšili sme našu reč tela, spôsob, akým oslavujeme, komunikujeme a bojujeme jeden za druhého.
Bol to ťažký týždeň, najmä keď hráte proti tímu, ktorý je ďaleko jedným z najlepších, ak nie najlepším v Európe. Naša odolnosť bola fantastická, inak by sme to neprežili,“ citovala agentúra DPA pozápasové vyjadrenie Guardiolu.
Jeho bývalý asistent Mikel Arteta neprehral proti Guardiolovi už päť ligových zápasov v rade a je prvý tréner, ktorý sa môže pochváliť takouto sériou.
„Som veľmi, veľmi hrdý na tím. Spôsob, akým sme hrali a dominovali takmer vo všetkých aspektoch okrem skóre, bol úžasný. Ako tréner viem, aké náročné to je proti Manchestru City a môžem povedať, že som veľmi sklamaný z výsledku,“ citoval web Arsenalu hodnotenie Artetu, ktorý poslal gólového žolíka na ihrisko v 80. minúte.
Martinelli strelil druhý gól z lavičky tento týždeň po víťazstve Arsenalu v Lige majstrov na pôde Athleticu Bilbao, no tentoraz stačil iba na remízu, po ktorej „kanonieri“ strácajú na prvý Liverpool päť bodov.
„'Gabi' ukázal niekoľko skvelých momentov v Blibau. Nebol v základnej zostave ani proti Manchestru City, ale nastúpil s rovnakou energiou a zanietením, aby predviedol ďalšie skvelé momenty,“ pochválil Arteta strelca vyrovnávajúceho gólu.