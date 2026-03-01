VIDEO: Manchester United zvládol rolu favorita. Pomohlo mu vylúčenie súperovho hráča

Benjamin Šeško sa teší z gólu.
Benjamin Šeško sa teší z gólu. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|1. mar 2026 o 17:05
Tottenham neuspel na pôde Fulhamu 1:2.

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti Manchestru United vyhrali v 28. kole Premier League proti Crystal Palace 2:1. Tottenham neuspel na pôde Fulhamu 1:2.

VIDEO: Vylúčenie Lacroixa a penalta Fernandesa


VIDEO: Gól Šeška na 2:1

Premier League - 28. kolo:


Tabuľka Premier League

Premier League

    teraz
