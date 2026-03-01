VIDEO: Manchester United zvládol rolu favorita. Pomohlo mu vylúčenie súperovho hráča

/Správu aktualizujeme/
Futbalisti Manchestru United vyhrali v 28. kole Premier League proti Crystal Palace 2:1. Tottenham neuspel na pôde Fulhamu 1:2.
VIDEO: Vylúčenie Lacroixa a penalta Fernandesa
VIDEO: Gól Šeška na 2:1
Premier League - 28. kolo:
Tottenham neuspel na pôde Fulhamu 1:2.
/Správu aktualizujeme/
Futbalisti Manchestru United vyhrali v 28. kole Premier League proti Crystal Palace 2:1. Tottenham neuspel na pôde Fulhamu 1:2.
VIDEO: Vylúčenie Lacroixa a penalta Fernandesa
VIDEO: Gól Šeška na 2:1
Premier League - 28. kolo: