VIDEO: Šláger na pôde Arsenalu priniesol minimum šancí. Obranca mohol byť hrdinom

Momentka zo zápasu Arsenal - Liverpool.
Momentka zo zápasu Arsenal - Liverpool. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|8. jan 2026 o 23:00
Na čele tabuľky majú šesťbodový náskok pred Manchestrom City.

Premier League - 21. kolo:

FC Arsenal - FC Liverpool 0:0


Futbalisti Arsenalu Londýn remizovali v šlágri 21. kola anglickej Premier League s úradujúcim majstrom FC Liverpool 0:0.

Po siedmich výhrach v rade naprieč súťažami prvýkrát zaváhali a ich náskok na čele tabuľky pred dvojicou Manchester City - Aston Villa zostáva aj po tomto kole šesťbodový.

Arsenal v tejto sezóne na svojom štadióne dominoval v 14 z 15 zápasov, body doteraz stratil len septembrovou remízou s Manchestrom City. Takisto tentoraz mal výraznú prevahu, ale brazílskeho brankára Alissona nedokázal prekonať.

Liverpool sa mohol ujať vedenia v 27. minúte po zle zahratej malej domov zo strany obrancu Arsenalu Williama Salibu, lob Connora Bradleyho však skončil na brvne domácej bránky.

VIDEO: Veľká šanca Bradleyho

V závere prvého polčasu nevyužil dobrú možnosť Arsenalu Jurrien Timber. V druhom dejstve si ani jedno mužstvo nevytvorilo vyloženú príležitosť a tak sa na Emirates Stadium zrodila bezgólová remíza.

VIDEO: Šanca Arsenalu v nadstavenom čase

Arsenal tak svojmu súperovi neoplatil augustovú prehru 0:1 z Anfieldu. Obhajca titulu po nepodarenom štarte už naberá dych a desať zápasov v rade neprehral. Po troch remízach za sebou však na štvrtom mieste na čelo tabuľky stráca už 14 bodov.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 23:00
