VIDEO: Šláger na pôde Arsenalu priniesol minimum šancí. Obranca mohol byť hrdinom

Premier League - 21. kolo:
FC Arsenal - FC Liverpool 0:0
Futbalisti Arsenalu Londýn remizovali v šlágri 21. kola anglickej Premier League s úradujúcim majstrom FC Liverpool 0:0.
Po siedmich výhrach v rade naprieč súťažami prvýkrát zaváhali a ich náskok na čele tabuľky pred dvojicou Manchester City - Aston Villa zostáva aj po tomto kole šesťbodový.
Arsenal v tejto sezóne na svojom štadióne dominoval v 14 z 15 zápasov, body doteraz stratil len septembrovou remízou s Manchestrom City. Takisto tentoraz mal výraznú prevahu, ale brazílskeho brankára Alissona nedokázal prekonať.
Liverpool sa mohol ujať vedenia v 27. minúte po zle zahratej malej domov zo strany obrancu Arsenalu Williama Salibu, lob Connora Bradleyho však skončil na brvne domácej bránky.
V závere prvého polčasu nevyužil dobrú možnosť Arsenalu Jurrien Timber. V druhom dejstve si ani jedno mužstvo nevytvorilo vyloženú príležitosť a tak sa na Emirates Stadium zrodila bezgólová remíza.
Arsenal tak svojmu súperovi neoplatil augustovú prehru 0:1 z Anfieldu. Obhajca titulu po nepodarenom štarte už naberá dych a desať zápasov v rade neprehral. Po troch remízach za sebou však na štvrtom mieste na čelo tabuľky stráca už 14 bodov.