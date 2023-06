Arsenal lanári kapitána West Hamu. Cena sa môže vyšplhať poriadne vysoko

LONDÝN. Anglický futbalový klub Arsenal je blízko k angažovaniu stredopoliara Declana Ricea z West Hamu United.

V utorok o tom informoval denník Guardian, podľa ktorého sú rokovania medzi oboma klubmi na dobrej ceste.

Arsenal ešte nepodal oficiálnu ponuku, no prestupová čiastka by sa mala vyšplhať nad 117 miliónov eur. V takom prípade by išlo o rekordný transfer pre oba tímy.

Arsenal doteraz najviac zaplatil za Nicolasa Pepeho, ktorý prišiel v roku 2019 za 84 miliónov eur.

Dvadsaťštyriročný defenzívny stredopoliar Rice sa z akadémie West Hamu postupne prepracoval medzi najlepších hráčov klubu a odtiaľ aj do anglickej reprezentácie.