VIDEO: Arsenal zvládol drámu. V pohári si zaistil semifinále až po penaltách

Arsenal si v utorok vybojoval postup do semifinále Ligového pohára, keď po penaltovom rozstrele zdolal Crystal Palace.
Hrdinom zápasu sa stal brankár Kepa Arrizabalaga, ktorý zneškodnil pokutový kop obrancu Palace Maxenca Lacroixa.
Po riadnom hracom čase svietil na tabuli stav 1:1, no v rozstrele boli úspešnejší „kanonieri“, ktorí zvíťazili 8:7.
Lacroix tak prežil mimoriadne nevydarený večer – v 80. minúte si strelil vlastný gól a jeho nepremenená penalta prišla krátko po tom, čo kapitán Palace Marc Guéhi vyrovnal v nadstavenom čase.
V semifinále sa Arsenal stretne s Chelsea.