Arsenal ukázal svoju vyspelosť. Najväčšie víťazstvo v sezóne, tešil sa Arteta

LONDÝN. Tréner futbalistov londýnskeho Arsenalu Mikel Arteta označil nedeľné víťazstvo 1:0 nad Crystal Palace v 9. kole anglickej Premier League za pravdepodobne najväčšie v sezóne.
„Kanonieri“ ťahajú v lige sériu štyroch víťazstiev a vo všetkých súťažiach uspeli už v siedmich dueloch za sebou.
Jediný gól stretnutia strelil v 39. minúte Eberechi Eze, ktorý prišiel na Emirates Stadium v lete práve z Crystal Palace.
Arsenal si upevnil prvé miesto v tabuľke, na druhý Bournemouth má náskok štyroch bodov. Neinkasoval už v piatich súťažných zápasoch za sebou.
„Práve som povedal chlapcom, že je to pravdepodobne naše najväčšie víťazstvo v sezóne, tak som to cítil. Hrali sme proti trom tímom, s ktorými sme v minulom ročníku stratili body, a Crystal Palace bol ďalší. Sú v dobrej forme a vedel som, že musíme byť trpezliví a nesmieme byť frustrovaní, pretože je vždy náročné sa proti nim presadiť.
Takže som veľmi rád, že tím ukázal svoju vyspelosť. Našli sme cestu, ako streliť brilantný gól a udržať si ďalšie čisté konto,“ citoval web Arsenalu španielskeho kormidelníka Artatu.
Jeho krajan a bývalý „učiteľ“ Pep Guardiola utrpel s Manchestrom City prvú súťažnú prehru od 31. augusta, keď jeho zverenci podľahli Aston Ville na jej pôde 0:1. O jediný gól sa v 19. minúte postaral poľský reprezentant Matty Cash, keď sa presadil po rohovom kope.
Nórsky zakončovateľ v službách Man City Erling Haaland nenatiahol gólovú sériu, ktorá sa zastavila na 12 zápasoch za sebou. „Citizens“ klesli na 5. miesto a na vedúci Arsenal strácajú 6 bodov.
„Túto sezónu sme strelili dosť gólov, samozrejme aj Erling, ale Aston Villa s piatimi obrancami bránila veľmi dobre. S hráčmi ako Rogers, Kamara či McGinn je to tím úrovne Ligy majstrov. Top tím. Nepoviem, že to bolo zlé, aj keď sme neotočili skóre.
Naše nasadenie a emočné nastavenie v druhom polčase bolo veľmi dobré. Súper výborne bránil naše akcie, hoci sme útočili mnohokrát, ale to sa niekedy stáva,“ citoval web modrej strany Manchestru slová Guardiolu.
Na tretiu priečku sa v nedeľu posunul Tottenham, keď zvíťazil na štadióne Evertonu 3:0 a pripravil mu prvú domácu prehru. „Kohútov“ potiahol za víťazstvom dvojgólový Van de Ven.
„Išiel som do zápasu s vierou, že zvíťazíme a udržíme si čisté konto. Vieme, že hrať na pôde Evertonu je vždy náročné. Tím podal skvelý výkon a tešia ma aj moje dva góly. Štandardné situácie trénujeme často, čo hráči niekedy nemajú v láske, pretože je to o neustálom opakovaní.
Začíname si to však čoraz viac užívať, lebo vidíme, že tým hrozíme každému súperovi. To sa ukázalo, dvakrát sme skórovali zo štandardných situácií,“ povedal holandský obranca pre klubový kanál Spurs.