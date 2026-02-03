Arsenal postúpil do finále Ligového pohára. Naposledy ho ovládol v roku 1993

Momentka zo zápasu Arsenal - Chelsea.
Momentka zo zápasu Arsenal - Chelsea. (Autor: TASR/AP)
3. feb 2026 o 23:09
V domácej odvete zdolal v mestskom derby Chelsea 1:0 gólom Kaia Havertza.

Anglický ligový pohár - semifinále (odveta)

FC Arsenal - FC Chelsea 1:0 (0:0)

Gól: 90+7. Havertz

/prvý zápas: 3:2, Arsenal postúpil do finále/

Futbalisti Arsenalu Londýn sa stali prvými finalistami anglického Ligového pohára. V domácej semifinálovej odvete zdolali v mestskom derby Chelsea 1:0 gólom Kaia Havertza v 90+7. minúte.

Kanonieri triumfovali aj v úvodnom zápase na Stamford Bridge 3:2. V dueli o cennú trofej nastúpia 22. marca v londýnskom Wembley proti úspešnému zo semifinálovej konfrontácie medzi Newcastle United a Manchester City. Bližšie k finále majú "Citizens", ktorí budú doma v stredajšej odvete obhajovať náskok 2:0.

Arsenal sa bude usilovať o tretí triumf v súťaži. Naposledy ju ovládol v roku 1993. Odvtedy sa prebojovali do finále ešte trikrát, ani raz ale neuspeli.

Anglický ligový pohár

