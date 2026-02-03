Arsenal postúpil do finále Ligového pohára. Naposledy ho ovládol v roku 1993

Anglický ligový pohár - semifinále (odveta)
FC Arsenal - FC Chelsea 1:0 (0:0)
Gól: 90+7. Havertz
/prvý zápas: 3:2, Arsenal postúpil do finále/
Futbalisti Arsenalu Londýn sa stali prvými finalistami anglického Ligového pohára. V domácej semifinálovej odvete zdolali v mestskom derby Chelsea 1:0 gólom Kaia Havertza v 90+7. minúte.
„Kanonieri“ triumfovali aj v úvodnom zápase na Stamford Bridge 3:2. V dueli o cennú trofej nastúpia 22. marca v londýnskom Wembley proti úspešnému zo semifinálovej konfrontácie medzi Newcastle United a Manchester City. Bližšie k finále majú "Citizens", ktorí budú doma v stredajšej odvete obhajovať náskok 2:0.
Arsenal sa bude usilovať o tretí triumf v súťaži. Naposledy ju ovládol v roku 1993. Odvtedy sa prebojovali do finále ešte trikrát, ani raz ale neuspeli.