Arsenal sa musí spamätať z nečakaného úderu. Je to extrémne sklamanie, vraví Arteta

Futbalisti Arsenalu si skomplikovali cestu za triumfom v anglickej Premier League po 22 rokoch.
Líder súťaže prišiel pred domácim publikom nielen o štvorzápasovú víťaznú sériu, ale po prehre 1:2 s Bournemouthom dal šancu Manchestru City výrazne ukrojiť z deväťbodového náskoku „kanonierov".
Oddýchnutý súper mal od úvodu väčšiu energiu, čo dokumentoval presným zásahom Eli Juniora Kroupiho v 17. minúte.
„Gunners“ nemali na vlastnom trávniku výraznú hernú prevahu, napokon z hry nedokázali dať gól. Ešte pred polčasovou prestávkou sa podarilo skórovať Viktorovi Gyökeresovi z pokutového kopu, bol to však jediný zásah Arsenalu v zápase.
„Je to extrémne sklamanie, ako keby to bol úder do tváre. Chalanom som však povedal, že to bude o tom, ako zareagujeme. Boli sme veľmi ďaleko od našich štandardov, ktorými sa prezentujeme po celú sezónu.
Veľmi sme chceli toto stretnutie vyhrať. Treba však dať kredit súperovi za to, akú mal efektivitu v šanciach, ktoré si vytvoril. Prehru treba akceptovať, netreba sa vyhovárať,“ citovala oficiálna stránka klubu trénera Arsenalu Mikela Artetu.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Bournemouth
Hostia udreli rozhodujúcim gólom v 74. minúte, Alex Scott doviedol napokon Bournemouth k cennému úspechu a prerušeniu päťzápasovej série remíz. Triumfom u lídra súťaže sa zároveň udržali v hre o účasť v európskych klubových súťažiach v nasledujúcom ročníku.
„Obrovské víťazstvo proti aktuálne prvému tímu ligy. Pre nás je to veľký výsledok a povzbudenie pred kľúčovou fázou sezóny. Čo sa týka gólu, bolo to pre mňa nové teritórium. Pracujem veľa na zakončovaní, napokon som sa cítil dosť komfortne.
Potreboval som skórovať, pretože taká šanca sa už nemusela v stretnutí opakovať, takže to bolo potrebné využiť,“ uviedol Scott na margo gólu s trojbodovou pečiatkou.
Arsenal má stále situáciu vo svojich rukách, ale už najbližšie hodiny a dni ukážu, ako sa vyvinie súboj o prvé miesto tabuľky.
„Vieme, čo je v hre a to, že sa to klubu už dlho nepodarilo hovorí len o tom, ako je to náročné. Ja sa však chcem sústrediť len na tie veci, ktoré môžeme kontrolovať. Nejdeme robiť mnoho nových vecí, pretože tie doterajšie z predchádzajúcich deviatich mesiacov nás doviedli tam, kde teraz sme.
Musíme sa poučiť, byť kritickí voči sebe a zdvihnúť sa. Potrebujeme každého jedného hráča. Áno, teraz po zápase to bolí, ale potom je tu nový deň. Keby nám niekto v auguste povedal, že ako to bude vyzerať v apríli, tak by sme to určite všetci zobrali,“ vyhlásil Arteta.
Hlavný vyzývateľ v boji o titul Manchester City má dve stretnutia k dobru. „Citizens“ sa v nedeľu predstavia na pôde FC Chelsea a o týždeň ich čaká priama konfrontácia práve s Arsenalom.
Dianie o víťaza Premier League v sezóne 2025/2026 tak môže napísať rozhodujúcu kapitolu už v najbližších dňoch.