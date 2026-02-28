Arsenal verí v kvality Gyökeresa. Je nepochybne úžasný útočník, vraví Arteta

Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu FC Arsenal očakáva, že elitný zakončovateľ Viktor Gyökeres bude mať výrazný vplyv na šance "The Gunners" získať štyri trofeje.
Švéd po príchode z portugalského Sportingu Lisabon sa v novom pôsobisku pomalšie rozbiehal, ale ostatnom období už opäť strieľa jeden gól za druhým.
V kalendárnom roku 2026 zaznamenal už osem presných zásahov, pričom v ostatnom ligovom vystúpení proti Tottenhami skóroval dvakrát. S desiatimi gólmi v tomto ročníku prekonal už to, čo dosiahli všetci hráč Arsenalu v predchádzajúcom ročníku Premier League.
Rastúca strelecká forma Gyökeresa drží Arsenalu na čele tabuľky Premier League aj v hre o trofej v troch ďalších súťažiach. Arteta verí, že 27-ročný útočník sa ešte zlepší, keď sa lepšie zoznámi s anglickou ligou a spoluhráčmi z Arsenalu.
"Myslím si, že jedno vedie k druhému. Keď strelíte prvý gól alebo sú výkony dobré, máte viac času so spoluhráčmi, lepšie pochopíte zápasy, súpera, ligu. Všetko pomáha. Vieme, aké má kvality. Je nepochybne úžasný útočník.
Musíme mu dávať priestor, aby ukázal svoje schopnosti, musí lepšie porozumieť tímu i lige. Myslím si, že sme na správnej ceste," povedal Arteta pred víkendom.
Na otázku, či Gyökeres na začiatku sezóny zápasil s dôverou, dodal: "To by ste sa museli spýtať jeho. Vieme, aké nároky si kladie a aké očakávania má, aby tímu pomohol. Som však presvedčený, pretože naši obrancovia, keď trénujú proti nemu, hovoria, že je to pre nich nočná mora."
Arsenal v nedeľu čaká mimoriadne dôležitý zápas proti mestskému rivalovi FC Chelsea. "Kanonieri" majú v tabuľke náskok piatich bodov pred Manchestrom City, ktorý však má jedne duel k dobru.
"The Gunners" nedávno zdolali "The Blues" v semifinále Ligového pohára, no Arteta zdôraznil, že to nebude mať vplyv na nadchádzajúci súboj.
"Chelsea hrá rôznorodo, môžu meniť štýl počas zápasu. Majú trénera a hráčov, ktorí sú v tom zruční. My sa pripravíme a pokúsime sa byť lepší. Čo sme dosiahli pred dvoma týždňami alebo dvoma rokmi, to je teraz nepodstatné," prezradil.
Okrem boja o ligový titul sa Arsenal prebojoval do osemfinále Ligy majstrov, finále Ligového pohára proti Manchester City a osemfinále FA Cupu.