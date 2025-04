Trénera Liverpoolu netrápi záujem Realu o jednu z hviezd jeho tímu: Sústredíme sa na titul

Liverpool má deväť kôl pred koncom na čele tabuľky dvanásťbodový náskok pred Arsenalom a najbližšie ho čaká v stredu Merseyside derby s mestským rivalom Evertonom.

„Momentálne je nanešťastie zranený, inak by ľudia hovorili o jeho dvoch brilantných výkonoch za Anglicko počas reprezentačnej prestávky.

Teraz sa však naplno zameria na uzdravenie. Uplynulých osem mesiacov to boli stále nejaké dohady o ňom Virgilovi či Moovi.

No my sme sa nimi nikdy nezaoberali, vždy sme sa sústredili na to, čo musíme spraviť. Pre Virgila a Moa to znamená pokúsiť sa vyhrať derby,“ povedal Slot s tým, že prestupové špekulácie ho príliš nevyrušujú: „Trvá to už osem či deväť mesiacov a všetci traja hrali popri tom výborne.“