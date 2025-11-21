Nikdy sa nebude vyhovárať na úmrtie Jotu. Nie je to správne, vraví Slot

LIVERPOOL. Anglický futbalový klub FC Liverpool sa v súvislosti s nepriaznivými výsledkami nikdy nevyhovorí na úmrtie Dioga Jotu. V piatok to povedal tréner tímu Arne Slot.

Holandský kouč nadviazal na slová obrancu a škótskeho reprezentanta Andyho Robertsona, ktorý pred záverom európskej kvalifikácie na MS 2026 pripustil, že úmrtie svojho bývalého spoluhráča nevie dostať z hlavy.

„Myslím si, že nás súdia vždy, niekedy spravodlivo, niekedy nespravodlivo. Ale videl som aj rozhovor s Robertsonom a viem, že je to pre nás problém.

Čo je podľa mňa úplne normálne, ale v takých chvíľach vždy premýšľam o tom, ako sa cíti jeho manželka a deti, pretože pre nich je to oveľa, oveľa, oveľa ťažšie ako pre nás. Ale to, že nám chýba hráč a človek, je úplne zjavné,“ uviedol Slot podľa AFP.

Obhajcovia majstrovského titulu odštartovali sezónu piatimi víťazstvami, v uplynulých šiestich zápasoch Premier League však prehrali až päťkrát a v tabuľke sa postupne prepadli na ôsme miesto.

Podľa 47-ročného kormidelníka nie je možné posúdiť, či na výkony alebo výsledky mužstva ma Jotovo tragické úmrtie vplyv.

„To nemôžem povedať a nikdy to nebudeme používať ako výhovorku, pretože sa nám to nezdá správne,“ dodal Slot.

