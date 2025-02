Našiel podporu aj v trénerovi súpera. Slot vysvetlil svoj skrat a červenú kartu

Po záverečnom hvizde sa medzi hráčmi strhla ostrá potýčka, v ktorej zohrali hlavnú úlohu Abdoulaye Doucoure z Evertonu a Curtis Jones z Liverpoolu.

Obaja napokon za svoje správanie videli červenú kartu. Doucoure oslavoval priamo pred fanúšikmi hostí a provokoval ich gestami. Jones ho následne sotil, čo viedlo k vyhroteniu situácie.

Slot si po zápase ešte podal s arbitrom ruku, no pri tom mu niečo povedal. Vzápätí dostal aj on červenú kartu, rovnako ako jeho asistent. Obaja tak budú musieť sledovať nasledujúci zápas proti Wolverhamptonu len z tribúny.

"Myslím si, že to bolo spôsobené nadstaveným časom. Namiesto pôvodne plánovaných piatich to zmenili na osem minút a emócie ma premohli. Keby som to mohol urobiť inak, rád by som to spravil.

Dúfam, že sa to už nabudúce nestane. Ale nebudem sa vyjadrovať, čo presne sa stalo. Prebieha proces a ja ho nechcem narušiť," uviedol holandský kouč podľa agentúry AFP.