Liverpool nemal takú sériu prehier viac ako 10 rokov, Slot má pred sebou veľa práce

LONDÝN. Anglický futbalový klub FC Liverpool zažíva najhoršiu sériu za ostatných viac ako desať rokov po štyroch prehrách v rade vo všetkých súťažiach.
Tou ostatnou je nateraz domáca ligová prehra 1:2 s Manchestrom United, ktorý na Anfielde vyhral premiérovo od januára 2016.
Tréner Arne Slot naliehavo hľadá riešenia, aby zachránil sezónu. Egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý minulú sezónu získal Zlatú kopačku Premier League, zatiaľ strelil len jeden gól z hry a v ostatných dueloch zahodil niekoľko veľkých šancí.
Bývalý obranca Jamie Carragher tvrdí, že Salah by nemal mať garantované miesto v zostave, najmä na ihriskách súperov.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Manchester United
"The Reds" v lete investovali v prepočte takmer 400 miliónov eur do posíl, vrátane rekordných prestupov Floriana Wirtza a Alexandra Isaka, no ani jeden z nich zatiaľ neskóroval v Premier League. Hugo Ekitike sa síce ukázal, no je za Isakom v hierarchii útoku.
Klub stále trpí stratou Dioga Jotu, ktorý zomrel v júli pri autonehode. V obrane sa nováčik Milos Kerkez zatiaľ nepresadil na ľavom kraji, kde preferujú veterána Andyho Robertsona. A Jeremie Frimpong nezískal stabilné miesto na pravom kraji.
Liverpool nezískal stopéra Marca Guehiho z Crystal Palace, čo môže byť kľúčovým problémom v boji o titul. Od mája klub inkasoval v ôsmich z dvanástich ligových zápasov viac ako dva góly, čo je najhorší výsledok v Premier League.
Obranca Ibrahima Konaté tiež čelí kritike za slabé výkony a dokonca aj kapitán Virgil van Dijk urobil v nedeľu chybu pri góle Bryana Mbeumu. Guehi už oznámil, že nechce predĺžiť zmluvu s Palace a môže v januári alebo po sezóne prestúpiť do Liverpoolu, no aj jeho príchod nemusí byť dostatočný na zvrat sezóny.