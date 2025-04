Tréner perlil. Chcel zdolať svetovú dvojku a vyzval hráčov: Ak sa bojíte, zostante doma

„Chceme v pohári napísať vlastnú históriu. Od začiatku. Očakávame, že zajtra pridáme do našej knihy ďalšiu kapitolu,” vyhlásil pred duelom Mitch Kniat, len 39-ročný tréner, ktorý vedie Bielefeld druhou sezónou.

BRATISLAVA. Bol to súboj Dávida s Goliášom. Nemecký treťoligista Arminia Bielefeld mal pred sebou náročnú výzvu.

„Chceme ísť do Berlína. Ak sa bojíte, radšej zostante doma,” odkázal hráčom a divákom.

Deň pred stretnutím mal v sebe taký zápal, že by podľa vlastných slov zdolal aj súčasnú nasadenú dvojku vo svete tenisu.

„Na sto percent verím v zázrak. Postavil by som sa aj Alexanderovi Zverevovi a povedal mu, že ho idem poraziť,” rozosmial novinárov Kniat.

Kouč Bielefeldu ukázal, že keď v niečo dostatočne veríte, môže sa to splniť. „Obetavo sme bránili a to bolo kľúčové. Tvrdo sme na tejto výhre pracovali. Zaslúžili sme si vyhrať,” dodal.

Najhorší zápas sezóny

Bielefeld sa vo svojej klubovej histórii dostal trikrát do semifinále Nemeckého pohára. No trikrát v ňom vypadol. Uspel až na štvrtý pokus, a to možno v tej najťažšej skúške.

Stal sa len štvrtým treťoligistom, ktorý postúpil do finále Nemeckého pohár. Naposledy sa to podarilo Unionu Berlín v roku 2001.