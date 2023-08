Slovan v odvete úplne vyhorel, cyperský majster ho deklasoval šiestimi gólmi

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Arisu gratulujem, bol lepší, najmä dnes. My sme herne aj výsledkovo sklamali. Boli sme pripravení presne na to, čo sa stalo. Nezvládli sme to pohybom, beriem to na seba, nebudem tento výsledok riešiť s hráčmi."

Július Szöke, strelec druhého gólu Arisu: "Som hrdý na mojich spoluhráčov, podali sme výborný výkon. Pre mňa to bol najlepší zápas v kariére. V skupinovej fáze európskej súťaže som ešte nikdy nehral, teším sa."