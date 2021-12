Hrozí, že Africký pohár národov sa vôbec hrať nebude

KÁHIRA. Africký pohár národov vo futbale, ktorý je na programe od 9. januára do 6. februára, možno zrušia pre pandémiu.

V anglickej najvyššej súťaži zvažujú, že svojim hráčom neumožnia účasť na podujatí, keďže by pre britské karanténne opatrenia vynechali veľa zápasov.

Týkalo by sa to napríklad aj Liverpoolu, ktorý by prišiel hneď o troch hráčov vrátane Mohameda Salaha.