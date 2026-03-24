Odchod majstra sveta z Atlética je potvrdený. S tímom MLS sa už dohodol na zmluve

Antoine Griezmann a Joao Cancelo.
Antoine Griezmann a Joao Cancelo. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|24. mar 2026 o 15:57
ShareTweet0

Griezmann s Orlandom podpísal zmluvu do konca sezóny 2027/2028.

Francúzsky futbalový útočník Antoine Griezmann po sezóne odíde z Atlética Madrid do Orlanda. Účastník MLS o príchode majstra sveta z roku 2018 informoval na svojom webe.

Griezmann s Orlandom podpísal zmluvu od júna do konca sezóny 2027/2028 a podľa médií si príde na desať miliónov eur. Súčasťou kontraktu je aj opcia na nasledujúci ročník.

Griezmann je s 211 gólmi najlepším strelcom v histórii Atlética, za ktoré nastupoval od roku 2021. Predtým vicemajster sveta z roku 2022 v klube pôsobil v rokoch 2014 až 2019.

S Atléticom Griezmann vyhral Európsku ligu a postúpil do finále Ligy majstrov. Nastupoval tiež za Barcelonu a s francúzskou reprezentáciou má na konte aj striebro z európskeho šampionátu z roku 2016.

Zverenci Diega Simeoneho, medzi ktorých patrí aj Dávid Hancko, zabojujú v Lige majstrov o postup do semifinále proti Barcelone a 18. apríla ich čaká finále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian. 

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Julian Alvarez v drese Atletica Madrid.
    Julian Alvarez v drese Atletica Madrid.
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Odchod majstra sveta z Atlética je potvrdený. S tímom MLS sa už dohodol na zmluve