Dostal povolenie na rokovania. Hviezda Atlética opustí po sezóne klub

Útočník Antoine Griezmann podľa agentúry AFP po sezóne odíde z Atlética Madrid do MLS.
Francúzsky futbalista už dostal od klubu povolenie, aby počas reprezentačnej prestávky odletel na rokovanie s Orlandom.
Orlando pôvodne chcelo majstra sveta z roku 2018 a vicemajstra z roku 2022 priviesť už teraz, to však Atlético odmietlo.
Do zámorskej súťaže by tak mal tridsaťpäťročný Griezmann zamieriť až po sezóne.
Griezmann je s 211 gólmi najlepším strelcom v histórii Atlética, za ktoré nastupuje od roku 2021, predtým v klube pôsobil v rokoch 2014 až 2019.
S tímom vyhral Európsku ligu a postúpil do finále Ligy majstrov. Vicemajster Európy z roku 2016 si zahrakl tiež za Barcelonu.