Dostal povolenie na rokovania. Hviezda Atlética opustí po sezóne klub

Ademola Lookman a Antoine Griezmann. (Autor: TASR/AP)
ČTK|23. mar 2026 o 08:43
S 211 gólmi je najlepším strelcom v histórii klubu.

Útočník Antoine Griezmann podľa agentúry AFP po sezóne odíde z Atlética Madrid do MLS.

Francúzsky futbalista už dostal od klubu povolenie, aby počas reprezentačnej prestávky odletel na rokovanie s Orlandom.

Orlando pôvodne chcelo majstra sveta z roku 2018 a vicemajstra z roku 2022 priviesť už teraz, to však Atlético odmietlo.

Do zámorskej súťaže by tak mal tridsaťpäťročný Griezmann zamieriť až po sezóne.

Griezmann je s 211 gólmi najlepším strelcom v histórii Atlética, za ktoré nastupuje od roku 2021, predtým v klube pôsobil v rokoch 2014 až 2019.

S tímom vyhral Európsku ligu a postúpil do finále Ligy majstrov. Vicemajster Európy z roku 2016 si zahrakl tiež za Barcelonu.

